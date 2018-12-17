无国界记者：今年80名记者遇害348入狱

此内容发布于2018年12月18日 上午12:20

（法新社巴黎18日电） 无国界记者组织（Reporters Without Borders）今天表示，「肆无忌惮的政治人物」挑起仇恨，导致2018年记者遇害人数惊人攀升。

根据无国界记者组织数据，全球今年迄今共有80名记者遇难，最引人注意的是沙乌地阿拉伯专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi），另有348名记者入狱、60多人沦为人质。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）说：「对记者发动的暴力行动，已在今年达到前所未见的高峰，现在情况危急。」

他说：「肆无忌惮的政治人物、宗教领导人与商人有时公开声称厌恶记者…反映在这个令人忧心的数字上。」

无国界记者组织没有将矛头直接指向美国总统川普。川普经常责怪记者并称部分记者是「人民公敌」。不过，德洛瓦说：「宣泄仇恨导致暴力合理化，进而伤害新闻业与民主。」

美国马里兰州「首都报」（Capital Gazette）报社今年6月发生枪击案，造成5人死亡，让美国成为2018 年记者死亡数第5多的国家。

阿富汗对记者而言是最危险的国家，包括法新社记者马瑞（Shah Marai）在内共有15人遇害，紧接在后的是叙利亚，有11人丧命，墨西哥则有9人。

无国界记者组织的报告说，非职业新闻工作者遇害的人数，几乎是2017年7人的两倍，今年增至13人。

报告说，公民记者如今在从陷入战争的国家或残暴政权协助取得新闻上扮演重要角色，「因为职业记者很难在这些地方采访」。

整体死亡人数还不包括10名罹难的媒体工作者，无国界记者组织说，他们还在调查这些案件。

报告说，中国仍是全球监禁记者最严重的国家，有60人身陷囹圄，其中46人是非职业部落客，部分只因为在社群媒体发表一篇贴文，就遭监禁在非人道环境中。

报告也谴责「土耳其专制政权的恐怖审判」，根据一个字或电话联络人就指控记者犯下恐怖主义罪。

目前有33名记者遭到监禁，尽管入狱人数下降，土耳其拘禁职业记者的人数，仍比其他国家多。

埃及与伊朗也列入严重违反规定的黑名单，分别有38与28名记者和部落客遭监禁。

无国界记者组织谴责埃及的军事司法系统不透明，有30名遭到拘押的记者没有受到审判，即使法院下令释放，仍有人遭到监禁。

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