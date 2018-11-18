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此内容发布于2018年11月18日 下午11:50 最后更新 - 2018年11月18日 -23:50

（法新社伦敦18日电） 英国首相梅伊表示，这周她仍会回到布鲁塞尔讨论英国与欧盟的未来关系，逼她下台也无助于重启谈判。

梅伊政府上周与欧盟达成脱欧协议草案后，引发英国国内哗然，英国国会痛批协议对欧盟让步过多，保守党内反对派也蕴酿逼宫。但梅伊表示，当双方都对攸关未来关系的协议感到满意，才会签署。

梅伊（Theresa May）表示，本周将是脱欧谈判的「关键」。她接受电视台「天空新闻网」（Sky News）访问时指出，她会回布鲁塞尔与欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）会面。

她说：「本周焦点会放在双方未来关系。在达成我们所希望的未来关系前…我们不会同意脱离这部分，因为脱欧与未来双边关系这两块密不可分。」

但被问到若脱欧协议遭国会否决该如何是好时，梅伊仅表示，国会自有一套程序，「政府会视情况，决定下一步」。

英国工业总会（CBI）总干事费尔贝恩（Carolyn Fairbairn）今天表示，想否决脱欧协议的议员都该回自家选区与区内企业聊聊。费尔贝恩指出，脱欧协议开启贸易不再有磨擦之途，这是企业所乐见。

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