此内容发布于2019年7月10日 下午7:35

（法新社华盛顿10日电） 美国联邦准备理事会主席鲍尔（Jerome Powell）今天表示，就算总统川普试图开除他，他也不会离开他的职位。

记者问到如果川普要他走人，他的回应是什么时，敢于反抗权威的鲍尔回覆：「我不会这么做。我的答案是不。」

他说，法律「明确给予我4年任期，我打算做好做满」。

川普一再攻击鲍尔与联准会升息，称联准会对美国经济构成威胁，又说联准会的政策是在扯他后腿，削弱他提振经济的努力。

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