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此内容发布于2018年7月2日 上午5:05 最后更新 - 2018年7月2日 -05:05

（法新社伊斯坦堡1日电） 尽管土耳其当局连续多年禁止「伊斯坦堡同志骄傲游行」（Istanbul Pride），同志权益团体与社运人士今天仍奋勇走上街头。土耳其警方则在警告后，以橡胶子弹驱离部分群众。

大约1000人聚集在伊斯坦堡着名景点独立大街（Istiklal Avenue）与塔克辛广场（Taksim Square）附近。游行人士原本要在这两处举行大游行。

社运人士展开大面彩虹旗，并在重重警力包围下宣读声明。警方随后警告要进行驱离，并以橡胶子弹阻止一些试图进入独立大街的群众。

据伊斯坦堡当地的同性恋、双性恋、跨性别（LGBT）团体上月30日在脸书发表的声明，伊斯坦堡市政府告诉游行筹办单位，当局「无法保障他们的安全，也不认为发起同志骄傲游行是恰当之举」。

游行团体则在活动前的一份声明里说：「市长以安全为藉口下达对游行的禁令，总而言之，这很滑稽。我们的游行曾平和进行13年，没有遭禁。」

这场年度的同志游行是土耳其最重要的LGBT盛事。尽管同性恋在土耳其并不违法，个别LGBT人士仍经常受到侮辱与骚扰。（实习编译：方子齐/核稿：陈亦伟）

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