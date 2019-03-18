此内容发布于2019年3月18日 上午4:35

（法新社东京18日电） 日本首都东京明年即将第2度举办奥运会，自1964年东京奥运起疯追每届夏季奥运的日本高龄奥运控山田直稔却等不及即已辞世，享耆寿92岁。

3月9日因心脏衰竭辞世的山田早年在东京经商，因为屡屡以欢乐形象参与奥运盛会，而成为家喻户晓的知名人物。

对于守在电视机前为日本国家队参加这项「地球上规模最大运动盛会」加油打气的观众而言，被称为「奥运大叔」的山田直稔已成为与奥运分不开的代表人物。

山田直稔通常头戴金色礼帽、穿着和服且笑容可掬，他也是国际媒体的宠儿。

由他创办的公司所架设的网站张贴声明说：「在他度过92年的加油人生后，国际奥运啦啦队长山田直稔3月9日永远安息了。」

1926年出生的山田直稔创办一家成功的钢索制造公司，并且拓展他的企业版图至饭店与房地产业。

但是在工作之余，他对于运动充满热忱，特别是奥运会。

自1964年起，山田直稔从未错过任何一届的夏季奥运，跑遍墨西哥市、慕尼黑、蒙特娄、莫斯科、洛杉矶、首尔、巴塞隆纳、亚特兰大、雪梨、雅典、北京、伦敦与里约热内卢的奥运会。

此外，1998年在日本长野县举行的冬季奥运，山田直稔也没缺席，并且透过媒体表达他亟欲参加2020年的东京奥运。

山田直稔38岁时见证首次东京奥运盛会，但他的网站指出，1968年的墨西哥市奥运才真正点燃了他对奥运会的热情。

他当时身披和服，戴着墨西哥宽边帽，大声呐喊，为田径5000公尺项目的墨西哥跑者加油，因为他误以为那人是日本运动员。

山田直稔的网站说明，这个小乌龙却换来当地观众替日本参赛者热情加油打气的回报，触发超越国籍的激励人心加油秀。

网站指出：「他见证加油打气的魔力，从此一直深深着迷。」（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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