此内容发布于2019年5月13日 上午1:20

（法新社尼柯希亚13日电） 地中海岛国赛普勒斯惊传首桩连环杀人案，共7名外籍妇女受害，有些遗体还被丢进受污染的湖里。此案不仅使国内人心惶惶，警察也因无视女性移民失踪，挨批有种族主义之嫌。

自4月中旬以来，赛普勒斯媒体一再抨击当局不当处理这桩连环杀人案。现年35岁的军官梅塔克萨斯（Nicos Metaxas）据报已坦承犯案。

犯罪学家、赛普勒斯大学（University of Cyprus）荣誉教授卡帕迪斯（Andreas Kapardis）说，这是这个岛国自1960年独立以来，首度发生这类案件。

他说：「对赛普勒斯人而言，国内发生连续杀人案…实属罕见。」

这些受害者包括4名菲律宾女性，其中包括一名母亲和她年仅6岁的女儿，还有一名罗马尼亚妇女和她的8岁女儿，第7人据传是一名尼泊尔女子。

所有受害女性都通报失踪，但警方并未追查，使得这名凶嫌近3年来持续犯案。

发动示威抗议有关当局办案不力的马普瑞杜（Maria Mappouridou）说：「调查愈深入，愈明白警方对搜寻失踪者态度马虎，因为这些女性是移民。」

她说，这几起杀人案「击中我们许多弱点，例如我们与女性和移民的关系，以及警察疏于关注」。

在短短几周内发现5具遗体，撼动了赛普勒斯通常稳定的政治格局，司法部长被迫请辞，警察首长也被总统阿纳斯塔西亚迪斯（Nicos Anastasiades）开除。

阿纳斯塔西亚迪斯批评警方「显然怠忽职守」，也坦言如果做好初步调查，可能就不会有这么多人遇害。

「赛普勒斯邮报」（Cyprus Mail）最近在一篇社论中说：「假如警方尽忠职守…或许就能拯救5条人命。」

「也许警方彻底漠视…反映了我们社会的态度。」

非政府组织Obreras Empowered创办人加塔亚斯（Lissa Jataas）说，这几桩杀人案敲响了「警钟」。

示威活动主办人耶奥尤（Nicoletta Georgiou）对当局未设法保护女性表示不满。

26岁的她说：「要记得移民也是我们社会的一环。我不晓得这里的家庭有谁不请保姆或清洁工。」

她说：「受害者因为是女性又是外籍，尤其宛如隐形人。」

一名衣索比亚帮佣说，这些杀人事件发生后，「赛普勒斯人似乎发现女性移民在这里并不安全，但我们打从一开始就知道了」。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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