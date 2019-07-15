此内容发布于2019年7月16日 上午1:05

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普推文暗批某些少数族裔联邦众议员，要她们滚回原籍国，引发各界抨击。无视批评声浪的川普今天再开骂，呛进步派的民主党年轻女议员若对美国不满，「可以走人」。

川普在白宫举办的「美国制造」产品展会活动上告诉记者：「她们只会抱怨。」

他说：「这些人厌恶我们的国家。如果在这里过得不快乐，可以离开。」「现在就可以走人。我不知道有谁会想念她们。」

川普还指控4名分别为西语裔、阿拉伯裔和非裔美籍民主党女国会议员，对「盖达组织（Al-Qaeda）等美国仇敌」有「爱」。

记者问他，是否会因许多人认为这番话带有种族主义色彩感到忧心，川普回应说：「我不担心，因为有很多人赞同我的观点。」

川普似是影射「四人帮」（the Squad），也就是联邦众议院内一组年纪相对轻、自由派、去年首度入主国会的少数族裔女性，包括纽约州的欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）、明尼苏达州的欧玛（Ilhan Omar）、密西根州的特莱布（Rashida Tlaib）以及麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）。

上述4人，只有欧玛不在美国出生。她年幼时随家人以难民身分离开索马利亚，并于1997年抵达美国明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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