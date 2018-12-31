无证移民处境 白宫幕僚长：感到无限同情

此内容发布于2018年12月31日 上午2:35

（法新社华盛顿30日电） 即将卸任的白宫幕僚长凯利受访表示，他对于闯入美国的无证移民「感到无限同情」，同时贬抑边界筑墙的构想。凯利的这番谈话和美国总统川普的移民政策显然不同调。

川普要求国会拨款以建造美国与墨西哥边界围墙，但是民主党国会议员不同意，双方僵持不下，造成联邦政府支出法案卡在国会，进而导致政府部分单位关门，运作停摆已进入第9天。

在此情况下，凯利（John Kelly）接受「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）专访，访问内容在今天刊出，他在访问中说道：「老实说，这不是一道墙。」

凯利表示：「总统仍会说『墙』。他经常直率地说『栅栏』或『围篱』，现在他倾向说钢条。」

去年7月凯利出任白宫幕僚长前，他担任川普政府国土安全部（Department of Homeland Security）部长。

凯利并告诉洛杉矶时报：「非法移民绝大多数不是坏人。」他指出，很多移民都被人口贩子操控。

「我对于年幼的孩童感到无限同情。」

凯利指出，前司法部长塞申斯（Jeff Sessions）应该为川普政府的争议性「零容忍」移民政策负起责任，这个政策针对非法从墨西哥入境美国的移民，将父母与子女拆散。

凯利并提到，塞申斯今年4月宣布要拆散非法移民家庭，这动作让白宫措手不及。

有批评人士指出，凯利没能约束川普最糟糕的冲动，还坚定提倡川普政府最具争议性的部分政策，其中包括拆散美墨边界的移民家庭。

但凯利告诉洛杉矶时报，批评人士应根据他担任白宫幕僚长时，川普所没有做的事情，来判断他在白宫的表现。

当被问到，为何担任白宫幕僚长可以长达18个月，凯利回答说「军人不会擅离职守」。（译者：陈彦钧/核稿：严思祺）

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