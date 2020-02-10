此内容发布于2020年2月10日 下午6:50

（法新社海牙10日电） 日产汽车公司前董事长戈恩的律师团今天要求公布日产-三菱的内部文件，以查明戈恩被控财务不当行为而遭逮捕之前，被开除的原因为何。

戈恩（Carlos Ghosn）在荷兰对日产和三菱提告，指控他们不当解雇，戈恩的律师团在聆讯第一天向荷兰法院提出公布内部文件的要求。

戈恩在日本被逮捕后羁押于东京拘留所，之后遭居家软禁，但今年1月他弃保潜逃到黎巴嫩。

戈恩要求日产-三菱（Nissan-Mitsubishi）赔偿他1500万欧元（约新台币5亿元）。日产-三菱和法国伙伴雷诺（Renault）由总部位于荷兰的控股公司雷诺-日产有限公司（Renault Nissan BV）掌控。

戈恩的律师狄莫（Roeland de Mol）在聆讯结束后说，戈恩当然会根据荷兰劳工法为他被公司解雇一事争取自身权益。

日产-三菱因为一连串事件对戈恩的领导能力失去信心，决定解雇他，戈恩认为日产-三菱内部文件能够解释他被开除的原因。

狄莫告诉法新社，日产-三菱的律师团拒绝「公开他们批评（戈恩）的文件」。他还说：「这套不管用，在荷兰法院面前当然也没用。」

日产-三菱的律师团3月26日将向荷兰法院呈交他们的论据，并设法驳回戈恩提出的赔偿要求。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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