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此内容发布于2018年11月23日 下午8:50 最后更新 - 2018年11月23日 -20:50

（法新社巴黎23日电） 日产汽车公司（Nissan）前董事长戈恩因为涉嫌金融不法行为而遭逮捕，日产执行长西川广人近日致函公司员工，内文谈到他对这起事件感到「怨恨、沮丧及遗憾」。

西川广人表示，他无法透露这起事件的所有细节，因为案件仍在调查中。

但日产已经指控戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌低报薪酬、不实陈述公司投资支出，并将公司资产挪为己用。

公司还指控代表董事凯利（Greg Kelly）与戈恩共谋这些欺诈行为，日产昨天已解除两人的职务。

西川广人说，作为一个致力于日产复兴计画的人，「我感到极大的怨恨和沮丧，这难以用语言来表达」。

信件内文还提到：「我感到遗憾，并想对于我们背叛且完全辜负客户、业务合作伙伴和公司复兴之后支持我们的其他股东致歉。」

日本检方19日拘捕戈恩，指控他在2011年6月至2015年6月期间，短报大约50亿日圆（约新台币13亿7000万元）薪酬。

东京地方检察厅副检察长久木元伸表示，戈恩的案子是日本「金融商品取引法」之下最严重的犯罪型态之一，戈恩可能面临10年有期徒刑。

虽然日产董事会解雇戈恩和凯利，但他们明确表示，希望日产和法国汽车制造商雷诺（Renault）、国内竞争对手三菱汽车（Mitsubishi Motors）的合作联盟能维持下去。（译者：陈彦钧/核稿：张晓雯）

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