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此内容发布于2009年11月8日 下午10:05 最后更新 - 2009年11月8日 -22:05

日本外务大臣冈田克也（Katsuya Okada）表示，冲绳地区明年举行的一连串地方选举，可能会改变美军陆战队普天间基地（Futenma Base）的命运。





冈田在民营朝日（Asahi）电视台的谈话节目上说：「我认为12月底将会是作成结论的关键时机，但也可能会延后解决。」





9月上任的日本首相鸠山由纪夫（Yukio Hatoyama）政府表示，日本也许希望该美军基地迁出冲绳岛外，甚至是日本境外。普天间基地位于人口稠密地区。





美国要求日本信守2006年协议，依该协议，普天间基地将会关闭，但其飞行作业将迁往预定2014年前在冲绳岛沿海史瓦布营（Camp Schwab）地区兴建的替代地点。





冈田说：「就算我们决定执行当前计画（2006年协议），基地迁移问题还是有风险，因为新当选的知事或市长有可能会加以推翻。我们不愿强行作出结论。」 史瓦布营所在的名护市（Nago），明年1月将举行市长选举，9月举行市议会选举。现任冲绳县知事（县长）的任期至2010年12月。





现任名护市长和冲绳县知事均支持2006年协议。





冈田在朝日电视台上表示：「我们必须致力避免与美国关系紧张，但如果我们仓促作成决策，其后又发现根本不可能落实执行，那会制造更大麻烦。」（译者：中央社张晓雯）



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