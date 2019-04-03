此内容发布于2019年4月3日 下午6:50

（法新社东京4日电） 日本媒体报导，前日产汽车公司（Nissan）董事长戈恩（Carlos Ghosn）尽管保释在外，今早在东京再度遭到逮捕，因检方调查对这位汽车业大亨提出新的指控。

65岁的戈恩之前遭羁押逾百天并戏剧性获得保释后，不到一个月时间又遭当局逮捕。

日本放送协会（NHK）等媒体报导，检方今天早上进入戈恩位于东京中区的临时居所，不久后他即随检方驱车离开。

根据一名守候在屋外的法新社记者，3名穿着深色西装的男子在这栋大楼停车场入口处警戒，另有一名警察巡逻，现场还有数十名记者聚集。

昨天即有报导指出，检方调查有关日产基金中至少3200万美元被转移至阿曼王国（Oman）经销商的指控，目前正评估再度逮捕戈恩一事。

据一名知情消息人士，这些款项的一部分据信被用来购买一艘豪华游艇给戈恩和他的家人。

这位野心勃勃的前日产主管还面临其他3项财务不端行为的指控，包括低报他的薪酬和企图将个人亏损转至日产公司帐上。

他已否认有任何不法，昨天以新设并经发言人证实的推特帐号首度推文，宣布举行记者会的计画。

戈恩以英、日文表示：「我准备说明事实真相，记者会时间就在4月11日、周四。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line