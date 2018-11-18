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此内容发布于2018年11月19日 上午12:50 最后更新 - 2018年11月19日 -00:50

（法新社东京19日电） 日本媒体报导说，去年在枪林弹雨中冒死向南韩投诚的北韩军人吴青成是一名北韩将领的儿子。他表示，像他这种年纪的北韩年轻人，大多没有效忠领导人金正恩。

吴青成（Oh Chong Song，译音）去年11月冒死穿越非军事区板门店，遭到北韩同袍开枪击中，戏剧性的投诚事件跃上全球媒体头条，他身受重伤送医。北韩军人在板门店叛逃的情况很罕见。

日本产经新闻报导，25岁的吴青成是一名北韩将领的儿子，还说这是这名「脱北者」首次接受媒体采访。

尽管他形容自己出身「高层」的权贵家庭，他觉得自己对北韩领导层不具忠诚度。

吴青成说：「北韩境内的人民，尤其是年轻一代，对彼此、政治和领导层都漠不关心，没有忠诚度。」

他对金正恩政权「冷感」，朋友对此有何感受，他也没兴趣知道。他说：「我这一辈的大概8成都很冷感，不具忠诚度。」

「因为世袭制被视为既定事实，自然就没有兴趣或忠诚度可言，管他能否养活人民。」

吴青成也否认南韩媒体所报导，报导说他在北韩杀了人而遭通缉。

产经新闻报导，他和朋友有些不愉快后开始喝酒，在他开车返回岗位的途中冲撞检查站，因为担心被处决才决定继续叛逃。他说：「我怕我回去会被处决，所以就穿越边界。」他还说自己不后悔叛逃。

产经新闻报导，日本情报官员已证实吴青成身分，产经新闻网站还上传短片，可见他穿黑外套和白上衣，但没有露脸。

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