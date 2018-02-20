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此内容发布于2018年2月20日 上午3:35 最后更新 - 2018年2月20日 -03:35

（法新社曼谷20日电） 日本一名富家子到泰国找代理孕母生了13个子女，但因被怀疑搞「婴儿工厂」一直无法带回孩子。今天法院终于判决他对子女拥有「唯一亲权」，律师将联系社福单位讨论移转监护权。

重田光时2014年闹出「婴儿工厂」丑闻。当时泰国警方表示，重田和9个在曼谷公寓发现的婴儿DNA相符，另外还有至少4名由代理孕母生下的婴儿和他有血缘关系。

此案让人注意到泰国当时还未经规范的代理孕母业，进而促成当局在2015年明文禁止外国人聘请泰国代理孕母。

「婴儿工厂」事件爆发后，重田旋即离泰，但不久后就对泰国社会发展暨人类安全部（The Social Development and Human Security Ministry）提告，要求取得孩子的监护权。

曼谷中央青少年法院（Central Juvenile Court）今天在声明中说：「这13个孩子的生父没有不良行为前科，为让孩子得到生父带给他们的幸福和机会，法院判决，这13名经代孕所生小孩，都是原告的合法孩子。」

法院判决，这些孩子的泰籍代孕妈妈签名同意放弃权利之后，重田是这些孩子的「唯一家长」。重田并未出庭聆听判决。

判决还说，重田出身富有人家，因此有充裕的金钱，可在日本安排护理师和奶妈照顾这些小孩。

2014年之后，这13个孩子就由社会福祉部负责照顾。重田委任律师表示，接下来将联系社会福祉部，讨论监护权移转事宜。

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