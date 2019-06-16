此内容发布于2019年6月16日 上午5:20

（法新社德岛县上胜町16日电） 日本德岛县上胜町居民做垃圾分类并不简单，要按照45个类别将垃圾分类回收，目标是在2020年前达到「零垃圾」。

不只如此，上胜町没有垃圾车到处收垃圾，1500名小镇居民必须自己将垃圾送到当地的回收中心。

39岁的居民横山直子（Naoko Yokoyama）说：「是很复杂没错，但我一年前搬到这里后，变得愈来愈有环保意识。」

上胜町的目标是明年回收所有垃圾，不再使用焚化炉处理垃圾，因此垃圾分类细分到从枕头到牙刷都有。

处理过程会相当繁琐，不只是因为有数十个垃圾分类类别，还有像是塑胶袋和宝特瓶等项目必须先冲洗和晾干，以便回收。

上胜町因为不能完全符合较为严格的排放标准，2000年奉令关闭一座焚化炉，这使得小镇只剩下一座焚化炉，无法处理镇上所有垃圾，当局也没有足够资金盖新的焚化炉，或是付钱给邻镇使用他们的焚化炉。

上胜町官员须贺翠（Midori Suga）说：「我们想：『如果镇上不能烧垃圾，那就来做回收吧！』回收比焚化垃圾更便宜。」

上胜町已经快要达成零垃圾的目标，2017年制造286公吨垃圾，有8成左右被回收，远高于日本全国2成的平均回收率。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

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