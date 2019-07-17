此内容发布于2019年7月17日 下午11:20

（法新社东京18日电） 日本动画制作公司「京都动画」位于京都市伏见区的工作室今天疑遭纵火，消防单位发言人表示，这起火灾造成至少1人丧生，37人受伤。

这名发言人告诉法新社，已知至少1死，另有37人受伤，其中10人伤势严重。

日本时间上午10时30分过后，「京都动画」位于京都市伏见区的工作室发生火灾。京都府警察本部表示，一名男子在现场泼洒像汽油般的液体被怀疑涉嫌纵火，已遭警方拘留。

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