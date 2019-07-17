打印 日本京都动画工作室疑遭纵火 至少1死37伤 此内容发布于2019年7月17日 下午11:20 最后更新 - 2019年7月17日 -23:20 （法新社东京18日电） 日本动画制作公司「京都动画」位于京都市伏见区的工作室今天疑遭纵火，消防单位发言人表示，这起火灾造成至少1人丧生，37人受伤。 这名发言人告诉法新社，已知至少1死，另有37人受伤，其中10人伤势严重。 日本时间上午10时30分过后，「京都动画」位于京都市伏见区的工作室发生火灾。京都府警察本部表示，一名男子在现场泼洒像汽油般的液体被怀疑涉嫌纵火，已遭警方拘留。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体