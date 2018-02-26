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此内容发布于2018年2月26日 上午2:20 最后更新 - 2018年2月26日 -02:20

（法新社南韩平昌26日电） 2020年东京夏季奥运主办国日本在本届平昌冬奥创纪录拿下13面奖牌，东京奥组委主席武藤敏郎说这对日本筹备2020东奥是一大鼓舞。

武藤表示，日本在本届平昌冬奥拿下13面奖牌，包括4面金牌，缔造日本代表团历届以来最佳纪录，也为筹备中的东京奥运打响名号。

武藤说：「日本运动员表现优秀，比起历届的夺牌数都要多。破纪录也为东京奥运拉抬声势。」

武藤表示：「2020年东京奥运时，我们要赢得更多奖牌，所以接下来的时间对顶尖运动员来说就非常重要。」

奥运圣火即将从平昌传到东京，日本组委会压力日渐增加，包括场馆完工启用以及在一系列公关危机之后符合预算目标。

武藤还说，2020年东京奥运组委会从本届冬季奥运学到很多，尤其是平昌在处理诺罗病毒疫情方面，这次疫情造成200多人遭到感染，其中大多是安全人员。

「在赛事管理上，这是我们最后一场就近观摩的机会。」

「诺罗病毒的案例让我们惊讶，我确定对南韩来说也是，但我们上了很有价值的一课，如何处理意料之外的紧急事件。」

「南韩组委会快速反应，以国家之力安排隔离措施，东京奥运时我们也要像这样，反应迅速灵活。」（译者：林宏翰/核稿：刘淑琴）

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