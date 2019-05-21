此内容发布于2019年5月21日 上午4:20

（法新社东京21日电） 日本外务大臣河野太郎今天在推特发布一则关于培根的奇怪推文，让追随者困惑，有人开玩笑地猜测，他可能用这些代码来发送机密资讯。

河野太郎以日文在推特（Twitter）写道：「嗯，培根事实上是^%￡$+*.!%....」这则向51万3000名追随者发布的推文，引发网友困惑，较平日有关外交会晤的更正经八百推文，引发好多倍的追随者转推和按赞。

他19日发推文写道，凌晨3时半返家时，儿子使尽全力喊叫培根。

河野太郎推文写道：「到底是怎么一回事？」同时上传一张手写日文「培根」的纸张。

今天稍晚，河野太郎的推特帐号恢复往常发文风格，他宣布将参加在巴黎举行的经济合作暨发展组织（OECD）会议。

没有关于培根贴文的更多评论，外务省官员闭口不谈这件事。

外务省一名发言人告诉法新社：「我们无法置评，那是他自己的推特帐号。」

这则神秘推文在日本社群媒体引发热议，许多网友猜测这是「秘密外交意涵」。一名网友认为，这可能与贸易有关。美国总统川普预定本周稍晚抵日，与首相安倍晋三举行会谈。

其他人则担心河野太郎的健康，一名网友说，他「因为工作过度，累垮了」；其他人猜想，他是否受到天气影响，当时东京受到强风豪雨侵袭。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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