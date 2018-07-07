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此内容发布于2018年7月8日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月8日 -01:05

（法新东京8日电） 日本降下前所未见的豪雨，今天罹难人数来到至少65人，遍布四处的洪灾迫使数百万人离开家园，部分地区持续承受暴雨侵袭。民众形容，灾区俨然成了一片汪洋。

日本放送协会（NHK）报导，当局表示，截至中午12时30分，一共65人丧生、4人失去意识，另有至少45人下落不明。

广岛三原市82岁居民觉本信江（Nobue Kakumoto，音译）告诉法新社：「这里成了一片汪洋。」「我很担心，因为我不知道情况会持续多久。」

广岛一处加油站的35岁员工泷川俊英（Toshihide Takigawa，音译）告诉「日本经济新闻」：「我的房子直接被冲走，完全毁了。」

62岁的堀优三（Yuzo Hori，音译）告诉「每日新闻」：「我坐在车里，巨大洪水前后夹击、朝我涌来，把道路吞没。幸好我还能逃出来，但我吓坏了。」

冈山县仓敷一名妇人在网路上发布照片，她的房间有一半都泡在水里，并写道：「水淹到2楼中间。」

她说：「孩子们爬不上屋顶。」「我的体温越来越低。请快来救我们。救救我们。」（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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