此内容发布于2019年5月29日 上午12:35

（法新社东京29日电） 日本神奈川县川崎市登户第一公园附近昨天发生随机砍人事件，19人被砍、其中2人送医不治，其中包括一名儿童，警方今天搜索行凶男子的住处，并查扣若干物品。

攻击者持刀砍人后自砍颈部，送医后死亡，目前还不清楚他犯下这起骇人攻击案的动机。警方稍后确认嫌犯是51岁的岩崎隆一。

日本放送协会（NHK）报导，警方今天上午搜索岩崎的住处，查扣若干物品。岩崎的寓所离案发现场不远。

地方媒体报导，岩崎与高龄80多岁的亲戚同住，但未提供进一步细节。

警方也未针对调查置评，并拒绝提供更多与攻击者有关的细节。

住在岩崎家附近的一名女性告诉共同社，岩崎在犯案前40分钟还向她道早安，而她形容这般互动并不寻常。

共同社说，岩崎据信曾前往当地几所学校，但这番说法并未获得确认。

一名自称在岩崎14岁时曾担任他国中老师的男子说，他「不是那种表现特别杰出的孩子」。

「他和他的朋友会玩闹推挤，但未使用暴力攻击任何人。」

这起随机攻击案发生后，日本政府表示将检视各种安全措施，以确保学童上下学途中的安全。

截至今天上午，仍有许多人来到案发现场，向这起攻击案的罹难者献花致意。

Caritas学校这周将停课，校方昨天表示，在这起攻击案发生后，他们会为学生提供心理健康支持。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram