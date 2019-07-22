此内容发布于2019年7月22日 上午5:20

（法新社东京22日电） 东京当局致力在明年夏季奥运展示日本科技，一批奥运机器人将加入值勤，执行欢迎观众、运送标枪等任务。

日本希望2020年东京奥运成为契机，在科技业领导地位声誉下滑多年后，让日本恢复原有地位。

汽车业巨擘丰田（Toyota）拥有5个不同角色的机器人，从可爱的奥运吉祥物到搬运机器人都有。

毫无疑问的，最吸引人的是缩小版的奥运、帕运吉祥物「未来永远郎」（Miraitowa）和「染井吉」（Someity）。

它们是白色为主，分别有蓝色、粉红色格子点缀的机器人，都有大大的眼睛、尖尖的耳朵，吉祥物机器人的手臂有多重关节，可以远端遥控。

丰田负责东京2020机器人开发案的负责人表示，尽管那两个小型机器人，无法移动或说话，但透过头部的小型摄影机，可以帮助它们与观众、运动员互动。

负责人告诉记者说：「拜摄影机之赐，机器人能辨认出人们的表情，并做出回应。」

「如果有人走开了，机器人会看起来很难过。」

吉祥物机器人的「感受」会反映在它们的眼里，它们可以根据感受，出现爱心或星星符号。

丰田建议让吉祥物机器人欢迎观众和运动员，或许也能帮助儿童参与奥运。

此外，不那么可爱但却非常实用的投掷竞技支援机器人（FSR），能协助奥运工作人员搬运标枪等。

其他机器人还包括协助坐轮椅观众的生活支援机器人（HSR）和搬运机器人（DSR）等。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题