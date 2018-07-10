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此内容发布于2018年7月10日 上午11:35 最后更新 - 2018年7月10日 -11:35

（法新社日本仓敷10日综合外电报导）日本西部遭逢36年来最严重水患，目前已经夺走156条人命，搜救人员正在和时间赛跑，逐户搜寻可能的生还者。但发现生还者的希望越来越渺茫。

上周开始的破纪录降雨已经暂歇，洪水也慢慢消退，水患过后的日本西部地区满目疮痍。

冈山县的仓敷市，大水一度淹没整个地区，部分居民被迫爬上屋顶等待救援。

救援人员正在进行逐户清查，寻找可能的生还者或罹难者。

冈山县府官员告诉法新社：「这是我们所谓的棋盘式行动，我们正在逐户清查，寻找可能受困的民众。」

他说：「我们知道这项行动是和时间赛跑。我们正竭尽全力。」

山中秀人（Hideto Yamanaka）带领一个从冈山县以外地区召集来的大约60名消防队员展开搜索。

53岁的山中告诉法新社：「我担心独居老人可能会来不及逃难。」

他说：「突然降下暴雨，淹没这个地区时，体力孱弱的人可能来不及逃出。」

夜幕低垂，救援人员仍持续搜救行动。广岛市救灾单位发言人说，「不过，我们不清楚是否会不眠不休展开搜救」。广岛市目前还有14人下落不明。（译者：刘淑琴/核稿：刘学源）

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