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此内容发布于2018年7月13日 上午2:05 最后更新 - 2018年7月13日 -02:05

（法新社东京13日电） 日本西部地区破纪录豪雨引发的洪灾和土石流夺走了至少204条人命，日本首相安倍晋三今天慰问灾民，政府承诺给予更多协助。

伤亡人数持续上升，搜救人员在破瓦残砾中搜寻剩下的数十名失踪人口。

日本政府发言人菅义伟今天表示，目前死亡人数为204人，还有28人下落不明。

他表示，约有7万3000名搜救人员，包括警察和军人，「正在尽他们最大的努力搜救，视救人为首要任务」。

安倍本周稍早取消海外出访，两度进入灾区视察。

电视画面显示，他赴爱媛县西予市视察灾情，查看因灾害毁坏的房屋，并与试图清理善后的居民谈话。

安倍今天上午与政府灾难专责小组开会时，承诺会扩大援助。

日本政府早已表示会动用今年预算的1800万美元储备基金，安倍说，3亿1200万美元税收补助金会提早拨款给灾区地方政府。

安倍说：「我要灾区地方政府尽其所能给予紧急援助并协助重建，不要怕花钱。 」

这场灾难的相关费用还在计算当中，不过农林水产省今天表示，评估损失至少2亿700万美元。（实习编译：游茹�s/核稿：卢映孜）

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