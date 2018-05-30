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此内容发布于2018年5月30日 上午11:20 最后更新 - 2018年5月30日 -11:20

（法新社东京30日电） 日本知名财经女作家胜间和代自曝是同性恋，正和同志平权倡议者增原裕子同居。日本并非以同志平权闻名，胜间和代公开出柜，着实令人惊讶，也赢得同志平权倡议者叫好。

法新社报导，现年49岁的胜间和代是一名单亲妈妈，育有3名子女，曾荣登华尔街日报「全球最值得关注50位商界女性」名单。

胜间和代说，她目前和40岁的同志平权倡议者增原裕子同居。

胜间和代28日接受BuzzFeed Japan访问表示，她一直把对同性的爱恋深藏在心中，直到她遇到增原裕子，冰封的心才融化。她强调，她希望自己出柜能够带来改变。

日本大体上容忍同性恋，但不承认同性婚姻，且仍然存在一些歧视。

许多人抱怨，他们无法探视住院的爱人，或是租房困难，因为他们的关系被视为不符合社会规范。

胜间和代说，在日本出柜需要勇气，证明日本仍然充斥偏见和歧视。

她的伴侣增原裕子是「男女同志、双性恋者以及跨性别者」（LGBT）倡议人士，增原裕子告诉法新社，她俩对于胜间和代公开出柜引发媒体大幅报导，感到「惊讶」。

增原裕子说：「但我也感受到，日本境内（LGBT）盟友人数日渐增加中。」（译者：严思祺/核稿：刘学源）

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