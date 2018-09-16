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此内容发布于2018年9月17日 上午1:35 最后更新 - 2018年9月17日 -01:35

（法新社东京17日电） 朝日新闻今天报导，日本上周首度在南海进行潜艇演习。此举可能会激怒声称拥有南海大部分海域主权的中国。

报导指出，黑潮号（Kuroshio）潜艇和日本其他3艘战舰，13日在中国控制的黄岩岛（Scarborough Shoal）西南方海域演习。

每年有总值5兆美元（约新台币154兆元）的航运贸易，行经蕴藏丰富资源的南海。中国声称拥有大部份南海水域主权，但汶莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也主张拥有主权。

自2012年中国从菲律宾手中夺取黄岩岛后，此地区的紧绷情势就居高不下。

「朝日新闻」（ Asahi Shimbun）指出，这是日本首度在南海举行潜艇演习。

朝日新闻引述不具名日本政府消息来源报导，日本自卫队进行一场「训练性」反潜训练，包括以声纳装置探测敌军潜舰踪迹。

消息人士表示，这是在国际海域进行的合法海军演习。国际法保障通行国际海域的权利。

朝日新闻报导，结束前述演习后，黑潮号计划17日停靠越南中部的金兰湾（Cam Ranh），以展示日本与越南的国防合作。

报导说，这将是自二次大战以来，首次有潜艇停靠在金兰湾这个具战略重要意义的港口。（译者：纪锦玲／核稿：陈宜君）

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