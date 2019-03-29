此内容发布于2019年3月29日 上午8:05

（法新社东京29日电） 日本政府今天公布调查指出，日本40岁以上的人当中，超过60万人完全孤立于社会之外，待在家超过6个月，期间与社会毫无互动。

这种现象现在在日本很常见，被称为茧居族，亦即不上学或不工作达半年，且不与家人之外的任何人互动者。

这项调查估计，日本当前40岁到64岁的人中，有61万3000人是茧居族，当中近3/4是男性。

负责这项调查的日本内阁府官员告诉记者：「调查结果人数比我们所想像的多，茧居族是不单只出现在年轻人身上的问题。」

直至最近，茧居族被认为主要是青少年和20多岁年轻人，但日本的中年茧居族人数愈来愈多，他们与世隔绝的时间更长。

日本政府表示，调查中约半数茧居族孤立甚至超过7年。

此调查的茧居族人数比日本政府2016年公布的一项类似调查还高。当时的调查估计，日本39岁以下茧居族约54万1000人。

协助茧居族孩童的父母的非营利团体工作者上田梨花（Rika Ueda，音译）表示，她对这项调查不感到惊讶。

她说：「这显示在日本过生活很不容易，茧居族宁愿待在家，不愿与任何人接触。」

上田表示，高压、顺从和疯狂工作对人们带来巨大压力，「这项调查显示，我们必须自问，对每个人而言，何谓快乐人生」。（译者：蔡佳伶/核稿：陈政一）

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