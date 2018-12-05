下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年12月5日 上午5:20 最后更新 - 2018年12月5日 -05:20

（法新社东京5日电） 日本媒体报导，东京检方以过去3年内短报薪酬约40亿日圆（约新台币10亿元）这项最新指控为由，拟再度逮捕日产汽车公司前董事长戈恩，戈恩可能至少将被羁押至明年年初。

「日经新闻」（Nikkei）及「每日新闻」（Mainichi）等主要日媒报导，东京检方计划10日之前「再度逮捕」戈恩（Carlos Ghosn）及日产汽车前代表董事凯利（Greg Kelly）。

此外，路透社今天也引述消息来源报导，日产汽车授权3位独立董事━经济产业省前官员丰田正和、赛车手井原惠子、雷诺集团（Renault SA）退休主管杜赞（Jean-Baptiste Duzan）━组成新董座遴选委员会，但这3人昨天并未讨论戈恩的继任人选，因为杜赞要求更多时间考虑。

这3人预计在12月17日董事会提出推荐人选，供董事会参考。董事会任何人事异动，都须获股东的同意。

戈恩今年11月遭踢爆和左右手凯利合谋，在2010年度到2014年度的5年间短报近50亿日圆的薪酬。若日媒今天最新报导为真，戈恩料将陷入另一波风暴。东京检方拒绝对报导发表评论。

日本警方可根据不同指控逮捕嫌犯「数次」并将之羁押，这项制度已引发国际抨击。

戈恩及凯利尚未被正式指控任何罪名，两人据报坚称已向当局确认自己申报薪酬的方式，并矢口否认所有指控。

戈恩11月19日因涉嫌短报薪酬在东京机场被逮捕，震惊国际商界。当局有22天时间可羁押讯问戈恩，但羁押期将于12月10日结束，检方需提出新指控，才能再次将他逮捕，再度取得22天时间，因此戈恩可能至少羁押至明年年初。（译者：钟佑贞/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting