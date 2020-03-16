此内容发布于2020年3月16日 上午1:05

（法新社东京16日电） 日本一座收容身心障碍人士设施的离职人员植松圣涉嫌杀害19名收容人，并造成26人受伤，横滨地方法院今天判处被告死刑。这是日本在二次世界大战后最严重的死伤案。

神奈川县相模原市「津久井山百合园」前职员、30岁的植松圣2016年7月杀害园中19人，并造成26人受伤，被检方求处死刑，横滨地方法院法官今天审理此案，判决他死刑。

横滨地方法院今年1月起召开16次裁判员裁判（类似陪审员审判），讨论过程中聚焦在被告植松圣是否有刑事责任能力。

植松被起诉的内容是2016年7月26日凌晨，他认为「无法与人沟通的身心障碍人士应杀掉」，于是入侵津久井山百合园，持刀往19名身心障碍人士的颈部等处刺杀，另外造成26名设施职员受伤。

检方认为，被告人格有偏差，有完全的责任能力。但被告辩护律师表示，被告是受到大麻精神病的影响，导致思考异常，冲动之下才犯案，主张被告无罪。

今天法官表示，不能低估使用大麻会影响到一个人的犯行，但对于辩护律师请医师分析被告精神状态所做的报告，法官认为报告的意见无法采信。

横滨地方法院法官今天表示，被告认为无法与人沟通的身心障碍者是不幸的，杀掉这些人的行为会为人所同意，这个动机实在无法接受。

对于量刑的理由，法官说，能理解遗族期待被告受惩罚的情感。法官说，被告罪行重大，夺走19条人命的结果相当严重。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram