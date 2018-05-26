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此内容发布于2018年5月26日 上午8:20 最后更新 - 2018年5月26日 -08:20

（法新社莫斯科26日电） 在日本首相安倍晋三的见证下，平昌冬季奥运女子个人花式滑冰金牌得主、俄罗斯女将萨奇托娃今天如愿获赠一只秋田犬。

萨奇托娃（Alina Zagitova）年仅16岁，她在日本受训期间看到秋田犬后，便难掩自己对秋田犬的喜爱，当地官员便承诺将为她挑选一只。

秋田犬保存会会长远藤敬在莫斯科市中心一间饭店举行的典礼上，赠送萨奇托娃一只名叫阿胜（Masaru）的小秋田犬。安倍晋三也到场观礼。

安倍晋三本周出席圣彼得堡国际经济论坛（St Petersburg International Economic Forum）并发表演说，他今天也将与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin ）会谈。

蒲亭2012年也曾获日本秋田县长赠送一只名为「梦」（yume）的小秋田犬。

秋田犬是日本最知名的本土犬种，近年来受到国外高度欢迎，好莱坞影星李察吉尔（Richard Gere）及法国演员亚兰德伦（Alain Delon）等人都饲养秋田犬。

此外，盲聋的知名政治活跃人士海伦凯勒（Helen Keller），也曾把一只秋田犬带回美国。

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