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此内容发布于2018年3月14日 下午7:35 最后更新 - 2018年3月14日 -19:35

（法新社芝加哥14日电） 一名日籍诺贝尔奖得主据报在美国伊利诺州郊区开车发生意外，目前送医治疗，他的妻子已死亡。

在邻近印第安纳州普度大学（Purdue University）执教的82岁化学家根岸英一（Eiichi Negishi）和他80岁的妻子根岸堇（Sumire Negishi，音译）12日通报失踪。

警方昨天早上在他们住家东北方约320公里处找到他们。

警方当时发现根岸英一在这个地区行走，他的妻子则被发现死在车子附近。

WTHR电视台报导，这对夫妻之前开车到附近机场，但迷失了方向，接着根岸英一开车撞进一个壕沟。

根据WTHR电视台，根岸英一出事后向外求助时，他的妻子还跟在他的后面。

警方未证实这件意外相关细节，但未怀疑有犯罪行为。

根岸英一为日本国民，他在1960年获傅尔布莱（Fulbright）奖学金前往美国攻读化学，1979年于普度大学任教。

根岸英一和另2名科学家因研发技术创造复杂化学物，2010年荣获诺贝尔化学奖，这项技术目前受到广泛使用，包括制药在内。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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