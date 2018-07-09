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此内容发布于2018年7月9日 下午10:20 最后更新 - 2018年7月9日 -22:20

（法新社伦敦9日电） 英国明年3月的脱欧期限将至，前任外相强生（Boris Johnson）不满政府脱欧政策而于今天走人，首相梅伊（Theresa May）接着任命操着一口流利日语的韩特（Jeremy Hunt）接任。

英国国家医疗保健服务（NHS）的沉�z众所周知，而韩特在为NHS掌舵6年后，已赢得无惧挑战的声誉。

51岁的韩特在担任卫生大臣期间，曾因推动改变医师工时及薪资等若干争议性改革而屡遭外界厉声抨击，甚至引发大规模示威。

韩特曾于2010年至2012年期间担任文化大臣，当时他成功撇清与梅铎（Rupert Murdoch）旗下的媒体帝国进行不当交易的指控。

根据美国政治新闻机构Politico去年的人物侧写总结，韩特「完成了危险的政治使命」。

在政府预算紧缩之际，韩特成功为NHS争取额外经费，英国「卫报」（Guardian）今年稍早称他为「杰出的幸存者」，并暗示韩特本人或有角逐首相的雄心。

英国2016年举行脱欧公投时，韩特是倡议续留欧盟的主力，与时任首相的卡麦隆（David Cameron）立场一致。

这显示他与脱欧大将强生的立场大相迳庭。

但韩特之后表示他支持英国脱欧，他去年接受伦敦LBC电台访问时，称欧盟的谈判方式既「傲慢」又「令人失望」。

在伦敦西南部戈达明（Godalming）成长的韩特是长子，父亲尼可拉斯．韩特上将（Nicholas Hunt）曾于1985年至1987年间担任舰队总司令。

韩特曾在私立名校洽特豪斯（Charterhouse）就学，接着进入牛津大学修读学位，当时他获选保守协会（Conservative Association）会长，并开始积极参与政治事务，卡麦隆则是他的同窗。

大学毕业后，韩特曾担任管理顾问，后来赴日本教授英语，现能说一口流利的日语。

韩特的妻子露西亚（Lucia）来自中国，两人育有3 名子女。

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