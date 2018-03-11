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此内容发布于2018年3月12日 上午12:50 最后更新 - 2018年3月12日 -00:50

（法新社东京12日电） 日本执政党自由民主党国会议员今天表示，财务省承认窜改有关首相安倍晋三裙带主义丑闻的重要文件。最新民调显示，安倍声望因此遭遇重创。

近日重新浮上台面的这桩丑闻，使安倍和财务大臣麻生太郎面临的压力升高。

日本媒体报导，修改内容包括将首相夫人安倍昭惠和多位政治人物的名字删除。

自民党国会对策委员长森山裕告诉记者，政府副内阁官房长官告诉他，财务省窜改官方文件。

森山裕说：「我收到一份报告，文件内容看似经过修改。」

根据今天公布的民调，安倍支持率较上个月下滑6个百分点，来到48%。这是他去年10月成功连任以来，支持率首度跌破50%。

安倍密友爆出以低价购入日本政府国有地，据报为这项丑闻核心人物的一位财务省官员近日被人发现身亡，另一名重要官员也于9日辞职下台。

「每日新闻」（Mainichi Shimbun）报导，这份文件「可能经过窜改，以符合」国税厅长佐川宣寿在国会答辩时的说法。佐川宣寿9日为这起丑闻请辞。

日本媒体报导，这块土地售出的价格，仅约市价的1/10。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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