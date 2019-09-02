此内容发布于2019年9月3日 上午12:50

（法新社东京3日电） 位于日本东京新宿区的新大久保有「小首尔」之称，贩售韩国当红偶像周边商品和美妆保养产品，这个韩流圣地似乎没有受到日韩关系急速冷冻影响。

走到新大久保宛如置身韩国，其中不乏韩式餐厅和贩售偶像男团防弹少年团（BTS）或Wanna One等最新K-POP热门音乐的唱片行。

相较之下，南韩因为与日本关系交恶，当地掀起抵制日货运动，看来政治纠纷也浇不熄韩流迷的热情。

经常跟朋友到新大久保逛街的一名19岁学生说：「我喜欢所有东西，K-POP、美食、衣服。我也希望两国能够和好。」

日本在二战占领朝鲜半岛期间，不仅从南韩徵召慰安妇，也强徵大量南韩人为日本工作，称为「徵用工」，日韩两国近期因根深蒂固的历史恩怨引发纠纷。

日本二战战败后，住在日本的韩国人受到在地人歧视，吃了不少苦头，至今仍有一些人的公民身分介于灰色地带。

日韩外交龃龉升温，演变成针锋相对的贸易限制，双方甚至终止军事情报保护协定，让美国担心与日韩两国签订的安全协议恐受到影响。

在日本管理一个韩侨组织的负责人裴哲伦（Bae Cheo-leun，音译）承认，好几年前走在新大久保街上，还会听到攻击韩国人的「仇恨言论」，但近期日韩传出纠纷期间并未听见类似案例。

裴哲伦告诉法新社：「事实证明，为阻止这类情事发生而制定的法律是有效的，尽管没有真正施以惩罚。」

他还说：「会来到这一区（新大久保）的日本年轻韩流粉，都深爱着南韩文化。」（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

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