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此内容发布于2018年11月19日 下午8:20 最后更新 - 2018年11月19日 -20:20

（法新社华盛顿19日电） 明年的白宫记者协会晚宴将打破传统，不再邀请喜剧演员担任主讲嘉宾，而是改邀专门研究美国总统生平的历史学家契尔诺（Ron Chernow）。

白宫记者协会之所以做出这项决定，是因为担任今年晚宴主讲嘉宾的谐星沃尔夫（Michelle Wolf）引爆争议，开了一连串低俗玩笑，包括针对个人的下流贬损言语，就连在场的白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）也遭无情嘲讽。

明年4月晚宴的嘉宾演说，将由史学家兼传记作家契尔诺担纲，他曾撰写美国开国总统华盛顿（George Washington）、第18位总统葛兰特（Ulysses S Grant）和美国首任财政部长汉密尔顿（Alexander Hamilton ）等人的生平。

契尔诺声明表示：「虽然我从没被误认成谐星，但我保证自己的历史课不会枯燥乏味。」

白宫记者协会主席诺克斯（Olivier Knox）说：「我们庆祝自由独立新闻媒体对于这个国家健全的重要性的同时，我期待听到朗（契尔诺）把这个不同寻常的时刻放进美国历史脉络中。」

总统川普2017年1月上任以来，一直缺席这项华府记者团的年度聚会，他还经常把媒体称为「美国人民公敌」。（译者：陈彦钧/核稿：蔡佳敏）

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