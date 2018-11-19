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此内容发布于2018年11月19日 上午1:05 最后更新 - 2018年11月19日 -01:05

（法新社圣萨尔瓦多18日电） 尽管美国誓言将让美墨边界寻求庇护的移民掉头，萨尔瓦多仍有一批约200人的新移民车队今天从首都圣萨尔瓦多（San Salvador ）启程，追求他们的美国梦。

这批车队和上个月启程的较大规模中美洲移民队伍不同批次，今天这批在圣萨尔瓦多西部的广场集合，随后搭乘巴士前往萨国桑索纳特（Sonsonate）。他们因为受不了帮派暴力和贫困生活，选择逃离家乡。

到了桑索纳特，这批穿上保暖衣裳并背着背包的移民将搭巴士前往瓜地马拉，然后朝美国挺进。这批移民之中有些人带着小孩，整家人一起行动。

他们知道没有美国签证，事情就没那么简单。

但带5岁和13岁儿子一起上路的36岁单亲妈妈波尼亚（Cecilia Bonilla）说：「事实是，我没太多选择。我不想离开，但我在这里能做什么？独自一人扶养两个孩子，没有任何人帮助，而帮派威胁我们，所以最好还是离开。」

10月13日时，数千名宏都拉斯移民从汕埠（San Pedro Sula）出发赴美；到了10月底，另一批至少2000 名萨尔瓦多人也组队追寻美国梦，远离家乡的高失业率和帮派暴力。

教会及社福团体敦促政府拿出作为，解决促使人民出走的各项问题。

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