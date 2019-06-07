此内容发布于2019年6月7日 上午3:35

（法新社北京7日电） 中国人民银行行长易纲今天表示，中国有许多政策工具来处理与美国之间的贸易战。。

易纲在北京接受彭博社独家专访时说：「在利率和存款准备金比率上，我们有充分的空间；在财政和货币政策工具上，我们也有很大的空间。我认为调整的空间相当大。」

他还否认人民币有所谓防守「红线」。消息一出，离岸人民币汇价创一周来单日最大跌幅。

易纲的发言传出后，离岸人民币兑美元汇价应声重挫0.23%。稍晚贬幅缩小至0.16%，报6.9386元兑1美元。

易纲受访时说：「最近人民币稍微走软，因为美国方面带来巨大压力。」当被问到人民币汇率是否存在「红线」，他回答说，没有一个数值比另个数值更重要。

易纲表示：「贸易战会对人民币带来暂时贬值压力，但纷扰过后，人民币将继续维持非常稳定，且和其他新兴市场货币比较下相对强势，甚至和自由兑换货币相较也是如此。对于人民币将继续在大致上平衡的水准维持稳定，我非常有信心。」

易纲还说：「人民币汇价稍微有弹性，对中国和全球经济都有益，因为这提供自动稳定经济的作用。」

另一方面，易纲预计周末出席在日本召开的20国集团（G20）财政部长和中央银行总裁会议时，和美国财长梅努钦（Steven Mnuchin）举行双边会谈。

当易纲被问到，他和梅努钦的会晤是否会让美中恢复贸易谈判，他表示两人很可能「一如以往」进行一场「富有成效的对话」，但贸易战的议题则「存在不确定性且艰难」。

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