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此内容发布于2018年3月5日 下午10:20 最后更新 - 2018年3月5日 -22:20

（法新社罗马5日电） 义大利前总理伦齐（Matteo Renzi）曾是义大利政坛天之骄子，但执政的中间偏左民主党（Democratic Party）昨天在国会选举遭受重大挫败后，今天他宣布辞去党魁。

2014年伦齐登上总理宝座，39岁的他成为义大利有史以来最年轻总理，甚至被盛赞是改革家，但如今风光不再，辞去党魁就是他命运发生戏剧性转折的证明。

由伦齐的民主党率领的中间偏左联合政府在国会选举中仅获得22%选票，低于右翼联盟的37%，以及民粹派五星运动的32%。

民主党的败选，不仅对2013年开始掌权的义大利中间偏左政府是一大打击，也等同让他们失去对未来政府的发言权。

民主党2014年在欧洲议会选举狂扫40%选票，如今选举结果惨不忍睹让伦齐颜面尽失。伦齐除了宣布辞去党魁外，也表示将回到家乡佛罗伦斯担任参议员这个新角色。

伦齐遭控傲慢自大、采用威权式领导，许下改革义大利的雄心勃勃承诺，却从来未能兑现。

他设法要兑现改革劳动市场和经济适度成长的承诺，同时也主导首度赋予同性婚姻合法地位的计画。

但经济复苏力道没有强到足以产生任何实际的政治回报。2016年12月的修宪公投遭否决后，伦齐在国内不得人心，因此黯然辞去总理。（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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