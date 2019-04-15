（法新社巴黎15日电） 法国着名中世纪教堂圣母院，因大文豪雨果（Victor Hugo）作品及哥德式特色而闻名全球，恶火今天吞噬圣母院屋顶与尖塔，让法国民众心如刀割。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）视察火场后情绪激动地说：「这是我们的历史、我们的文学、我们的想像，一个伴随我们经历所有重大时刻的地方。我们一定会携手重建圣母院。」

法国记者贝恩（Stephane Bern）说：「恶火宛若夺去法国这个国家的灵魂，巴黎人今天心都碎了。」

巴黎街头的旁观民众看着火灾现场，一想到这座有850年历史的圣母院未来或许只能在历史课本里看到，有些人忍不住落泪。与圣母院有关的最脍炙人口的文学作品无疑是钟楼怪人，另据The Wrap网站整理，计有14 部电影是以圣母院为重要场景。

雨果1831年创作的「钟楼怪人」（Notre-Dame de Paris），透过身形佝偻的加西莫多（Quasimodo）、吉普赛美女爱丝梅拉达（Esmeralda）等书中主人翁，宛若为圣母院注入生命。

教堂当时因严重失修面临遭教会拆迁命运，但雨果的小说成了号召国家采取修缮行动的力量，让当局开始努力保护圣母院结构。

到了现代，这座哥德式教堂因出现在改编自「钟楼怪人」的1956年电影「巴黎圣母院」（Hunchback of Notre-Dame），而成西方文化的磁石。电影找来传奇演员安东尼昆（Anthony Quinn）及义大利女星珍娜露露布丽姬妲（Gina Lollobrigida）饰演男女主角。

稍晚的世代也有很多人是透过迪士尼（Disney）1996年的动画电影「钟楼怪人」，发现圣母院的魅力。

另外，加拿大填词人吕克．普拉蒙东（Luc Plamondon）创作的法文同名音乐喜剧，也在1998年蔚为风潮，并曾在2005年来台展演。

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