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此内容发布于2018年6月15日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月15日 -00:35

（法新洛杉矶14日电） 在诸多历史大片都曾轧上一角的美国男星杰夫高布伦（Jeff Goldblum），今天获得好莱坞星光大道（Walk of Fame）上第2638颗星星，并开玩笑说：「这一直是我的幸运数字！」

这位65岁的资深演员演过80部电影，他对曾经共事的每位演员、导演和工作人员表达感谢，还说自己一直致力演戏，同时努力记得不要有「大头症」。

他在好莱坞大道上对粉丝说：「某天我在机场，有个女人看着我…她走上前，有点狐疑地说『我可以问你一个问题吗』。」

「接着她说：『你是霍伊曼德尔（Howie Mandel）吗？』这是真的，感觉真不好，但是个很好的教训，人不能太自满。」

「侏罗纪」系列电影第6集「侏罗纪世界：殒落国度」（Jurassic World: Fallen Kingdom）将于22日在美国上映，其中高布伦将再次出演他在首部曲和2部曲中的角色数学家伊恩马尔科姆（Ian Malcolm）。

授星仪式后，高布伦受法新社采访说：「获得这样的小奖励，让我想起了自己的热情、当初如何展开演艺生涯、以及为何依然热爱演戏。」

高布伦也曾演出「ID4：星际终结者」（Independence Day）以及2016年续集「ID4星际重生」（Independence Day: Resurgence）。「ID4：星际终结者」一度是继「侏罗纪公园」（Jurassic Park）之后第2卖座的电影。

其他为人所知的作品包括荣获1978年奥斯卡金像奖最佳影片的「安妮霍尔」（Annie Hall），以及1986年大卫柯能堡（David Cronenberg）广受欢迎的经典科幻旧片重拍「变蝇人」（The Fly）。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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