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此内容发布于2018年7月6日 下午10:05 最后更新 - 2018年7月6日 -22:05

（法新社纽约6日电） 星巴克3个月前才因两名非裔男子没点餐，遭一家分店经理报警逮捕后，引发外界批评有种族歧视，现在又因为店员取笑顾客口吃，再度引起争议。星巴克出面表示，已将这名员工开除。

一名叫做山姆（Sam）的顾客，6月27日在费城一家星巴克点饮料，报出自己名字时口吃。

山姆的朋友列维吉（Tan Lekwijit）在脸书上举报这起事件，他说店员复诵他朋友名字时不仅模仿他口吃，还在他的饮料杯上拼出额外的字母。

山姆写信给星巴克投诉，随后得到5美元赔偿。但列维吉表示，星巴克「搞错重点」，因此才想在脸书上唤起大众的意识。

他写道：「重点在于你对待有言语障碍的人的方式。」

他补充说：「我写这篇文章不是因为我想找任何人麻烦，而是因为我想唤起员工们的意识。」

「许多有言语障碍的人情况比我朋友还严重，他们的自尊和自信心时常在挣扎。」

「受到人群，尤其是服务业员工这样的对待，只会伤害他们。我请求星巴克员工能谨记在心。」

星巴克昨天在推特宣布这名员工已遭到开除。

星巴克在列维吉的脸书页面上写道：「我们对歧视行为是零容忍的，已立刻解决这个问题。」

两名非裔男子4月12日在费城另一家星巴克，因未消费遭警方逮捕，引发全球众怒。5月29日星巴克关闭全美8000多间咖啡门市，让17万5000名员工接受种族包容训练。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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