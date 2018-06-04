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此内容发布于2018年6月4日 下午7:50 最后更新 - 2018年6月4日 -19:50

（法新华盛顿4日电） 星巴克（Starbucks）创办人兼执行董事长舒兹（Howard Schultz）今天宣布将从公司退休。外界臆测，他可能寻求角逐2020年美国民主党的总统候选人提名。

知名饮料零售商星巴克当年只是西雅图的一家小企业，如今摇身一变成了全球咖啡巨头，都是创办人兼执行董事长舒兹的功劳。

64岁的舒兹去年4月将执行长要职交棒强生（Kevin Johnson）后，便一直担任执行董事长至今。

星巴克在声明中说，舒兹将在本月底离开公司，并获封荣誉主席。

舒兹的声明立即引发外界揣测，说他可能考虑加入民主党投身政治，并在两年后逐鹿白宫。

舒兹告诉「纽约时报」（The New York Times），他还没决定下一步怎么走，但「现阶段有时候，我会为我国内部渐增的分歧，及在国际上的位置深感担忧」。

舒兹过去就常公开批评川普总统，也说过「我下一阶段要做的事之一，就是找出我能扮演的回馈角色」。

当被问起是否有意角逐总统时，他表示：「我倾向考量各种选项，也可能包括服务公众。」「但距离替未来做决定，我还有很长的路要走。」

他告诉纽时：「我希望服务我国公众，但那不意味我得竞选才能达成。」（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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