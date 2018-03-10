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此内容发布于2018年3月10日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月10日 -07:35

（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯即将举行总统大选，现任总统蒲亭可望连任。他今天表示，他无意为了2024年任期届满后继续留任而修改宪法。

蒲亭在被美国国家广播公司（NBC）问到、是否会效法中国国家主席习近平修改宪法延任时坚称，他没有这个意图。

根据克里姆林宫今天公布的专访文稿，蒲亭说，「我从未修改宪法，我从来没有为了自己去修改宪法，现在也没这样的计画」。

批评人士指控蒲亭暗藏野心，想无限期掌权。蒲亭2000年首次当选总统，他将在18日总统大选中竞选第四任。

蒲亭一向以尊重宪法自豪，由于俄国宪法规定总统不能超过两任。因此他在2008年出任总理，而由亲信麦维德夫（Dmitry Medvedev）担任总统，直到2012年，蒲亭不畏强大的抗议声浪，重返克里姆林宫。

外传他担心失势后会陷入危险，所以他不会放下权力。对此，蒲亭予以驳斥，他说他听了「很多关于这个议题的谬论」。

蒲亭说：「为什么你认为我下台后，俄罗斯一定会由一个打算摧毁我过去几年所有建树的人来统治。」

蒲亭说，他从2000年以来就一直在考虑接班人选。他说：「想想无伤大雅，但终究要由俄罗斯人民来决定。」

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