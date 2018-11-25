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此内容发布于2018年11月25日 下午11:35 最后更新 - 2018年11月25日 -23:35

（法新社华盛顿25日电） 即将接任美国众议院情报委员会主席的希夫今天说，民主党准备对总统川普的财务问题进行调查，以厘清是否有「隐形之手」在背后操纵美国对俄罗斯及沙乌地阿拉伯的外交政策。

目前是众院情委会民主党龙头的希夫（Adam Schiff）指控川普「未诚实」面对沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）在异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遭谋杀案中扮演的角色。

希夫说：「是什么导致这样的结果？」他也质疑这「背后是否存在与他（川普）个人财务有关的利益关系」。

希夫对美国有线电视新闻网（CNN）谈话性节目「美国国情」（State of the Union）说：「他个人的金钱利益是否主导美国对波斯湾政策？还有对俄罗斯政策？我们不晓得，但没把事情调查清楚是不负责任的作法。」

媒体报导，情委会正在招募洗钱和法务会计专家，为这些调查做准备，希夫拒绝对此置评。

但他说，在共和党主宰众院期间未进行调查的问题包括「俄罗斯人是否透过总统旗下事业洗钱」。

「这是否是在幕后操纵美国外交政策的隐形之手？我们应该告诉美国人民答案究竟是还不是。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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