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此内容发布于2018年6月17日 上午5:05 最后更新 - 2018年6月17日 -05:05

（法新社纽约16日电） 全球最知名的流行乐夫妻档碧昂丝（Beyonce）及杰斯（Jay-Z）今天证实谣传已久的消息，宣布将发行联合专辑，以赞颂两人婚后的浓情蜜意，让乐迷惊喜万分。

美国Vulture网站报导，流行乐天后碧昂丝及嘻哈巨星杰斯今晚在伦敦献唱，两人于演出接近尾声时，在舞台上宣布将发行名为「万物都是爱」（Everything is Love，暂译）的专辑。伦敦是两人全球巡回演出的首站。

这张专辑随后在杰斯刚起步的音乐串流平台Tidal独家上架，而非线上音乐串流服务巨擘Spotify。碧昂丝在新碟中以连串脏话奚落Spotify。

这对夫妇也播放两人在巴黎罗浮宫博物馆取景，为新碟歌曲Apeshit精心拍摄的音乐录影带。

影片一开始，碧昂丝及杰斯一脸肃穆地站在「蒙娜丽莎的微笑」前，杰斯身穿淡绿色的双排扣西装，碧昂丝则一袭薰衣草色的裤装。

两人身旁则是一群衣着裸露的舞者，在大卫（Jacques-Louis David）绘制的「拿破仑加冕图」 (The Coronation of Napoleon) 前性感地舞动。

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