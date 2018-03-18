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此内容发布于2018年3月18日 下午8:35 最后更新 - 2018年3月18日 -20:35

（法新社日内瓦18日电） 遭罢黜的加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在今天刊出的访问里指出，他应该早一点宣布独立，因为延后宣布盼与马德里中央政府对话，事后证明根本没用。

加泰隆尼亚硬推中央政府所禁的独立公投，加泰议会去年10月27日片面宣布独立。但普伊格蒙特却在议会宣布独立后飞往比利时。

普伊格蒙特这个周末将在瑞士日内瓦参加一场人权电影节。

被「日内瓦论坛报」（Tribune de Geneve）问到，去年10月1日公投后那段紧张日子若能重来一次，会否有不同作法？普伊格蒙特表示，若能重头，他不会等到10月27日才宣布独立。

他说：「有件事我会有不同作法。其实10月10日我们就已计画宣布独立，但我决定暂缓，以便开启与西班牙政府的对话之门。」普伊格蒙特解释，他是受西班牙政府内部消息来源的敦促才暂缓。

普伊格蒙特说：「不幸地，这是道陷阱，因为西班牙政府根本没有正面回应。若能重头，我不会暂缓宣布独立。」

在先前另一个接受瑞士公广媒体的访问里，普伊格蒙特指出，多数加泰隆尼亚人或许会接受以瑞士模式的联邦体系留在西班牙，代替完全独立。普伊格蒙特今天再度重申这项建议。

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