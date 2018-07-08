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此内容发布于2018年7月8日 上午7:05 最后更新 - 2018年7月8日 -07:05

（法新社普吉岛8日电） 泰国普吉岛游船在狂风大浪中沈没，造成数十名中国乘客丧命。焦虑不安的家属今天到泰国的医院认尸，许多人持续等候失踪家人的消息。

潜水员已在普吉岛外海拉起42具遗体，然而当局说还有14名乘客失踪。

凤凰号潜水船5日自热门的浮潜景点返回途中沈船，船上有105人，多为中国游客。官员说，今天又发现一名遇难者。

前来的家属透过照片或提供DNA检体，指认他们的亲属。法其拉医院（Vachira Hospital）里等候区的家属苍白着脸，一边擦眼泪。好几人急问进一步消息，越来越不耐烦。

一名男子对医院员工喊说：「我已告诉你名字了，你为什么还不能带我过去？」

来自中国的苏小姐说，她来等候认领妹妹的遗体。她对法新社说：「绝对应有赔偿金。我现在不想谈这个，我只想指认遗体，领回（我妹妹的）遗体后回家。」

凤凰号和其他2艘船不顾坏天气的警告仍出海，有些人要求提告。

高凯（Gao Kai，音译）昨天抵达普吉岛，已指认他的8岁女儿和7岁侄子的遗体，但继续等他的妻子、妹妹和妹夫的消息。他对法新社说：「还没找到这几名大人。我们等着找回他们，带他们回家。」他受访时数度痛哭。

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