此内容发布于2019年8月11日 上午3:20

（法新社纽约10日电） 一个月前公布的联邦起诉书揭露，美国富豪艾普斯坦旗下有多达百人的「娘子军」，她们透过半利诱方式「召募」高中和大学生，再进贡给艾普斯坦，迎合他永远满足不了的性欲。

美国总统川普2002年曾形容当时和他交好的艾普斯坦：「她喜欢漂亮女人...通常是比较年轻的女人。」

事实上，这些女人不只是「比较年轻」而已，据说她们根本就还未成年。

出身布鲁克林的艾普斯坦当时的形象正是如日中天：他是避险基金经理人，有为又多金，还是川普和柯林顿等政商名流的朋友。

但根据美国当局和多位受害者提告的内容，艾普斯坦在佛州棕榈滩以及纽约的豪宅，藏了许多见不得光的秘密。

据称有多达数十名女子进入艾普斯坦的「马杀鸡室」，那里有充满性暗示的图片、情趣用品，少女们有时一天进出多次，她们年纪都很轻，有的甚至才14岁。

艾普斯坦旗下的娘子军年龄通常没比「目标」大多少，所以可以不费吹灰之力地接近她们，把当过数学老师的艾普斯坦，捧成会对她们有帮助的金主。

「她帮过我」，一名年轻的「老鸨」这么告诉当时才14岁的阿劳斯（Jennifer Araoz）。现年32岁的阿劳斯告诉国家广播公司（NBC）：「她和我很像。」阿劳斯说，这人跟她说，艾普斯坦可以帮她找个娱乐圈的工作。

联邦检察官表示，艾普斯坦特别照顾「经济弱势的未成年女孩」。

根据「迈阿密前锋报」（Miami Herald），艾普斯坦的「娘子军名录」一直增多，到最后甚至超过100多人，而娘子军团组成的召募网络遍及他在各地的住处，包括法国巴黎。

根据多人证词，管家、艾普斯坦的秘书和娘子军团周密地记录会面时间、交通方式（有时透过私人飞机）、以及每次200至300美元不等的付款。

每次见面几乎都包括性接触，多名女性表示曾想拒绝，但都没有成功。

阿劳斯回忆其中一次见面说：「我那时很怕，要他停手。」

「他没有停手。」她说，艾普斯坦强暴了她。

另一个据称也被辣手摧花的罗伯兹（Virginia Roberts）出庭时表示：「如果我离开艾普斯坦...他可能早就杀了我或绑架我。我就是知道他会那样做。」

「我非常害怕。」

罗伯兹和其他受害者表示，这名前投资银行家也和朋友以及熟人「分享」她们。

罗伯兹说：「艾普斯坦很明白地告诉我...他这样做，他们才会『欠他』，成为『他的囊中物』。」

川普和柯林顿都否认曾和这些女性有不当接触，柯林顿更表示，对「这些可怕的犯罪」一无所知。

66岁的艾普斯坦今晨在纽约大都会矫正中心（Metropolitan Correctional Center）的特殊禁闭室内被发现人事不省，紧急送医后宣告不治。

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