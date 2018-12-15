普鲁斯特珍本5232万成交 缔造法文书世界纪录

此内容发布于2018年12月15日 上午5:05

（法新社巴黎14日电） 苏富比（Sotheby's）表示，法国文学大师普鲁斯特献给他「小宝贝」的着作「在斯万家那边」今天在巴黎以151万欧元（新台币5232万元）落槌，缔造法文书最高成交价的世界纪录。

「追忆似水年华」第一卷「在斯万家那边」（Swann's Way）珍本，原本预料可能以60万到80万欧元之间拍出。

法文书先前纪录保持者是着名诗人波特莱尔（Charles Baudelaire）的「恶之华」（Les Fleurs du mal），9年前以77.5万欧元高价拍出。

这本限量编号的豪华精装版「在斯万家那边」，是普鲁斯特（Marcel Proust）自己掏钱买来送给他的亲密爱人杜德（Lucien Daudet）。虽然普鲁斯特从来没有承认自己是同性恋，但杜德显然就是他的爱人。

普鲁斯特在书中题字献给他的「小宝贝」，他写道：「虽然你没有在这本书中，在我心中，你是那样重要，我永远都无法客观描绘你。你永远都不会只是一个『角色』，因为你是作者生命中重要的另一半。」

这本着作是法国时装设计大师圣罗兰（Yves Saint Laurent）伴侣、已故时尚大亨贝尔杰（Pierre Berge）第4部分藏书遗物拍卖中，最受瞩目的拍卖品。

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