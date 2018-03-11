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此内容发布于2018年3月11日 下午9:35 最后更新 - 2018年3月11日 -21:35

（法新社瓦巴莱索11日综合外电报导）南美洲国家智利新总统今天宣誓就职，保守派亿万富豪皮涅拉（Sebastian Pinera）8年内2度取代社会主义路线巴舍莱（Michelle Bachelet），展开个人第2个总统任期。

即将卸任的巴舍莱情绪激动，帮皮涅拉戴上总统绶带，并向他亲吻致意之后，与她的政府官员一起离开国会。

2010年到2014年曾任智利总统的皮涅拉，承诺刺激经济成长与创造就业。

皮涅拉上任之际，智利经济出现好转的讯号。先前智利最大宗出口产品铜的价格低迷，国内经济历经一段时间的成长迟缓。

皮涅拉宣誓就职后，支持者不断高喊「美好时代正在到来」。

二度卸下元首职位的巴舍莱也受到支持者的欢呼。巴舍莱任内推动改革计画，处理独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）1973年到1990年统治之后遗留的制度问题。

来自阿根廷、玻利维亚、墨西哥、秘鲁等邻近拉丁美洲国家的领袖，还有前西班牙国王璜・卡罗斯一世（Juan Carlos）都出席这场在沿海城市瓦巴莱索的国会大楼举行就职仪式。（译者：林宏翰/核稿：郑诗韵）

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