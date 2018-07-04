下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月4日 下午9:35 最后更新 - 2018年7月4日 -21:35

（法新圣地牙哥4日电） 智利宪法法院已经正式认可一项法案，禁止在商业活动中使用塑胶袋，为智利成为南美洲第一个达成这项目标的国家铺路。

智利环境部长古毕友（Marcela Cubillos）说：「我们对法院的决定感到欣慰，这是本法生效前的最后阶段。」

法案6月1日已在国会通过，但上周工业塑胶联盟（Association of Industrial Plastics）声请释宪，主张这项举措违宪，不过宪法法院不采。

一旦经总统皮涅拉（Sebastian Pinera）批准生效，店家将有6个月缓冲期停止使用塑胶袋，其余小型商家则有一整年来适应新规。

智利是多个引领拉丁美洲对抗使用塑胶袋的国家之一。

2014年，前总统巴舍莱（Michelle Bachelet）执政时，在巴塔哥尼亚高地（Patagonia）禁用塑胶袋，去年再将范围扩大到沿岸地区。

国际社会近期对环境问题变得远比过去敏感，尤其是一次性塑胶所制造的问题。

联合国去年通过决议，防止塑胶进入海洋，不过决议不具强制效力。

挪威气候和环境部长赫格森（Vidar Helgesen）形容，海洋垃圾是全球「扩大最迅速的环境问题」。（译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line